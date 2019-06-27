В Затоне решат проблему мусорного коллапса

Власти региона наконец-то озвучили, как собираются решать мусорную проблему в Затоне. Жителей многострадального поселка в Котельничском районе атаковали крысы, и всё - из-за образовавшихся свалок, которые растут не по дням, а по часам.Жители Затона вынуждены дышать зловонием и наслаждаться отнюдь не живописным пейзажем. С момента закрытия ледовой переправы мусор из поселка не вывозился. И только сейчас власти озвучили, каким образом планируют решать проблему. Вариантов было несколько: речь шла даже о возобновлении паромной переправы.Больше никаких подробностей. Конкретных сроков, когда в Затоне решится мусорный коллапс, чиновники не называют.А, между тем, со дня старта новой системы обращения с ТКО в Кировской области прошло уже полгода. На подведении итогов мусорной реформы ответственных за её проведение не могли не спросить о проблеме переполненных контейнеров. Подобные сообщения продолжают регулярно появляться в соцсетях.Большая проблема - отсутствие необходимой инфраструктуры. Сегодня на территории области имеется порядка 16 тысяч площадок ТКО. Чтобы охватить коммунальной услугой весь регион, необходимо создать еще 8 тысяч площадок и приобрести дополнительно 28 тысяч контейнеров. Цена вопроса - 900 миллионов рублей, в бюджете на эти цели заложено только 30! Не просто решается в регионе и вопрос с раздельным сбором мусора.Тем не менее, поэтапный переход на раздельный сбор мусора область начнет в 20ом году. Для этого необходимо провести большую работу по подготовке мест накопления и созданию объектов переработки и утилизации отходов.