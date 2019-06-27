Прямой эфир
01 июл 20:14 Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан. 27 июн 12:28 Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 1 июля 2019г. 28 июн 21:00 В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум 27 июн 16:55 Новое Сергеево планируют достроить. 27 июн 17:39 Необычная находка котельничских палеонтологов 27 июн 17:32 В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом 01 июл 14:57 Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019 28 июн 19:30 Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера 29 июн 15:11 В Кирове сгорел частный дом. 01 июл 09:34 «Олимпия» приступает к предсезонной подготовке.
17°C
$
63,5
71,6
04 июля 12:04
04 июл 11:33 Жители региона готовятся к "Гринландии" 04 июл 11:28 Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома 04 июл 11:24 В Затоне решат проблему мусорного коллапса 04 июл 10:08 В заповеднике «Нургуш» нашли новый вид бабочек. 04 июл 10:06 Футболисты кировского «Факела» одержали крупную победу. 03 июл 17:18 Большая победа кировских мастеров тхэквондо на чемпионате Европы 03 июл 17:13 Жители Кирова жалуются на стоянку общественного транспорта рядом их домами 03 июл 17:10 Ремонт тротуаров вызывает у некоторых кировчан негодование 03 июл 14:52 Кировские вокалисты выступили в составе Сводного детского хора России 03 июл 14:47 В Костино прошел конкурс рисунков на асфальте
В Затоне решат проблему мусорного коллапса

В Затоне решат проблему мусорного коллапса

Сегодня, 11:24
57
Анастасия Елсукова

Власти региона наконец-то озвучили, как собираются решать мусорную проблему в Затоне. Жителей многострадального поселка в Котельничском районе атаковали крысы, и всё - из-за образовавшихся свалок, которые растут не по дням, а по часам.

Жители Затона вынуждены дышать зловонием и наслаждаться отнюдь не живописным пейзажем. С момента закрытия ледовой переправы мусор из поселка не вывозился. И только сейчас власти озвучили, каким образом планируют решать проблему. Вариантов было несколько: речь шла даже о возобновлении паромной переправы.

ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Было принято решение остановиться на последнем варианте - это площадка временного накопления отходов до 11 месяцев за пределами поселка. В настоящее время администрациями Котельнича и Котельничского района ведутся работы по определению земельного участка для создания такой площадки».

Больше никаких подробностей. Конкретных сроков, когда в Затоне решится мусорный коллапс, чиновники не называют.

А, между тем, со дня старта новой системы обращения с ТКО в Кировской области прошло уже полгода. На подведении итогов мусорной реформы ответственных за её проведение не могли не спросить о проблеме переполненных контейнеров. Подобные сообщения продолжают регулярно появляться в соцсетях.

СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АО "КУПРИТ":
«Вывозим раз в день. Причин переполнения бывает несколько, бывает переполнение после выходных, это нормально, образование отходов волнообразно. Бывает переполнение после субботников».

Большая проблема - отсутствие необходимой инфраструктуры. Сегодня на территории области имеется порядка 16 тысяч площадок ТКО. Чтобы охватить коммунальной услугой весь регион, необходимо создать еще 8 тысяч площадок и приобрести дополнительно 28 тысяч контейнеров. Цена вопроса - 900 миллионов рублей, в бюджете на эти цели заложено только 30! Не просто решается в регионе и вопрос с раздельным сбором мусора.

АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Должна быть система вывоза этих раздельно собранных отходов. Кто это будет осуществлять? Регоператор не обязан, на нем смешанный мусор. Это уже вторичные материальные ресурсы».

Тем не менее, поэтапный переход на раздельный сбор мусора область начнет в 20ом году. Для этого необходимо провести большую работу по подготовке мест накопления и созданию объектов переработки и утилизации отходов.

В Затоне решат проблему мусорного коллапса

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама