В Затоне решат проблему мусорного коллапса

Власти региона наконец-то озвучили, как собираются решать мусорную проблему в Затоне. Жителей многострадального поселка в Котельничском районе атаковали крысы, и всё - из-за образовавшихся свалок, которые растут не по дням, а по часам.
Жители Затона вынуждены дышать зловонием и наслаждаться отнюдь не живописным пейзажем. С момента закрытия ледовой переправы мусор из поселка не вывозился. И только сейчас власти озвучили, каким образом планируют решать проблему. Вариантов было несколько: речь шла даже о возобновлении паромной переправы.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Было принято решение остановиться на последнем варианте - это площадка временного накопления отходов до 11 месяцев за пределами поселка. В настоящее время администрациями Котельнича и Котельничского района ведутся работы по определению земельного участка для создания такой площадки».
Больше никаких подробностей. Конкретных сроков, когда в Затоне решится мусорный коллапс, чиновники не называют.
А, между тем, со дня старта новой системы обращения с ТКО в Кировской области прошло уже полгода. На подведении итогов мусорной реформы ответственных за её проведение не могли не спросить о проблеме переполненных контейнеров. Подобные сообщения продолжают регулярно появляться в соцсетях.
СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АО "КУПРИТ":
«Вывозим раз в день. Причин переполнения бывает несколько, бывает переполнение после выходных, это нормально, образование отходов волнообразно. Бывает переполнение после субботников».
Большая проблема - отсутствие необходимой инфраструктуры. Сегодня на территории области имеется порядка 16 тысяч площадок ТКО. Чтобы охватить коммунальной услугой весь регион, необходимо создать еще 8 тысяч площадок и приобрести дополнительно 28 тысяч контейнеров. Цена вопроса - 900 миллионов рублей, в бюджете на эти цели заложено только 30! Не просто решается в регионе и вопрос с раздельным сбором мусора.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Должна быть система вывоза этих раздельно собранных отходов. Кто это будет осуществлять? Регоператор не обязан, на нем смешанный мусор. Это уже вторичные материальные ресурсы».
Тем не менее, поэтапный переход на раздельный сбор мусора область начнет в 20ом году. Для этого необходимо провести большую работу по подготовке мест накопления и созданию объектов переработки и утилизации отходов.