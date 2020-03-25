Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии

Грузоперевозчики бьют тревогу. Им перестали выдавать бортовое оборудование для списывания дорожный платежей в рамках системы "Платон", но штрафы за отсутствие устройств приходят. Из-за коронавируса из Китая не привозят нужные комплектующие и обновить устройства просто невозможно. Как найти выход из ситуации?Такие "письма счастья" грузоперевозчик получил после того, как истек срок годности бортового устройства системы "Платон". Эта система списывает плату с перевозчиков, чьи машины весят больше 12 тонн. Специальные радары установлены на трассах, они считывают данные с устройств, которыми оснащены большегрузы, и списывают деньги за вред дорожному покрытию. Если устройства нет, приходит штраф. Перевозчики и рады бы установить бортовые устройства, но их сейчас просто нет.Система заработала в 2015м году. Бортовые устройства перевозчикам выдают бесплатно, но они сами обязаны следить за сроком годности и вовремя менять оборудование. Этой зимой оборудование выдавать перестали - из-за эпидемии коронавируса из Китая не приходят нужные комплектующие, но штрафы за отсутствие прибора продолжали выписывать.Решение об отсрочке приняли несколько дней назад, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. При этом представители системы "Платон" советуют перевозчикам все-таки пользоваться маршрутной картой - ее оформляют перед тем, как машина выходит в рейс. Маршрут составляется заранее и платеж списывается еще до того, как автомобиль отправится в путь.Систему "Платон" внедрили в 2015м году, платежи должны идти на ремонт дорог. Только вот сами перевозчики крайне недовольны тем, в каком состоянии находятся федеральные магистрали, особенно трасса "Киров-Пермь" в районе Белой Холуницы.Поэтому перевозчики предлагают приостановить действие системы Платон, хотя бы пока из Китая не придут нужные комплектующие. Предприниматели написали обращение в прокуратуру и к уполномоченному по правам предпринимателей.