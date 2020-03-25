Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии

Грузоперевозчики бьют тревогу. Им перестали выдавать бортовое оборудование для списывания дорожный платежей в рамках системы "Платон", но штрафы за отсутствие устройств приходят. Из-за коронавируса из Китая не привозят нужные комплектующие и обновить устройства просто невозможно. Как найти выход из ситуации?
АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ, ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК:
«Машинка приехала, я смотрю - пять тысяч, пять тысяч... В конечном итоге за один рейс у меня до Воронежа штрафов пришло на 45 тысяч».
Такие "письма счастья" грузоперевозчик получил после того, как истек срок годности бортового устройства системы "Платон". Эта система списывает плату с перевозчиков, чьи машины весят больше 12 тонн. Специальные радары установлены на трассах, они считывают данные с устройств, которыми оснащены большегрузы, и списывают деньги за вред дорожному покрытию. Если устройства нет, приходит штраф. Перевозчики и рады бы установить бортовые устройства, но их сейчас просто нет.
ИВАН АФАНАСЬЕВ, ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК:
«Они предлагают составлять маршрутные карты и все, но это неудобно. Потому что для этого надо брать в штат отдельного сотрудника, который будет этим заниматься. Но даже это не гарантирует, что штрафов не будет. Потому что созвониться с водителем, согласовать маршрут и двигаться по нему - это очень сложно».
Система заработала в 2015м году. Бортовые устройства перевозчикам выдают бесплатно, но они сами обязаны следить за сроком годности и вовремя менять оборудование. Этой зимой оборудование выдавать перестали - из-за эпидемии коронавируса из Китая не приходят нужные комплектующие, но штрафы за отсутствие прибора продолжали выписывать.
РОМАН САННИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПРИВОЛЖСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАДЗОРА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА:
«Отсутствие бортовых устройств связано с отсутствием аккумуляторов, каких-то там запчастей, которые поставляются из Китая. Предусмотрена отсрочка на 3 месяца по получению бортовых устройств. Если у вас есть бортовое устройство, вы еще можете три месяца осуществлять перевозки с ним».
Решение об отсрочке приняли несколько дней назад, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. При этом представители системы "Платон" советуют перевозчикам все-таки пользоваться маршрутной картой - ее оформляют перед тем, как машина выходит в рейс. Маршрут составляется заранее и платеж списывается еще до того, как автомобиль отправится в путь.
ЕЛЕНА СВИСТУН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПЛАТОН" В Г.КИРОВЕ:
«Маршрутная карта оформляется буквально за пару минут. Это возможно в том числе через терминал самообслуживания. Строится маршрутная карта по точкам. Начальная и конечная точка».
Систему "Платон" внедрили в 2015м году, платежи должны идти на ремонт дорог. Только вот сами перевозчики крайне недовольны тем, в каком состоянии находятся федеральные магистрали, особенно трасса "Киров-Пермь" в районе Белой Холуницы.
АНДРЕЙ ЖЕЛТКОВ, ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК:
«Как нам говорили, когда вводили систему Платон - вот, будем с грузоперевозчиков взымать деньги, помимо акцизов и транспортного налога, дорога станет лучше. Но там дорога отсутствует, ее просто нет. Люди ездят по ней, у них отпадывают кабины, ступицы отпадывают, колеса рвут, одно колесо стоит 20 тысяч рублей. Иногда за 1 рейс можно 2-3 колеса порвать».
Поэтому перевозчики предлагают приостановить действие системы Платон, хотя бы пока из Китая не придут нужные комплектующие. Предприниматели написали обращение в прокуратуру и к уполномоченному по правам предпринимателей.
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